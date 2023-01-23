Зеленская рассказала, как удалось овладеть эмоциями в Давосе, когда узнала о трагедии в Броварах

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«Без эмоций невозможно, они существуют и, к сожалению, иногда нельзя сдержать слез. Я говорила, что, возможно, кто-то внешне считает, что мы могли уже привыкнуть к трагедиям, которые мы видим каждый день, но мы не можем – это больно», - рассказала Зеленская.

Первая леди отметила, что присутствовала в Давосе, чтобы еще раз говорить о необходимости помощи для Украины. В том числе и ради того, чтобы не было больше таких трагедий, как в Броварах.

«Поэтому я должна делать над собой усилия и продолжать работу. Это моя задача, и мне кажется, что я должна ее выполнять, несмотря на эмоции, несмотря на то, что трудно, сложно. Собираться и идти дальше. Возможно, это ответственность. Не знаю, если мне удалось вчера (18 января – ред.) собраться, что все увидели, что я собралась, то хорошо», - сказала Зеленская.

Дополнение

Елена Зеленская заплакала перед выступлением в Давосе после того, как ей сообщили, что 14 человек, в том числе один ребенок и министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, погибли в Броварах.

18 января утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы, а также 3 члена экипажа. Все 10 человек на борту вертолета погибли. Всего известно о 14 погибших, из них 1 ребенок, 25 пострадавших, из них 11 детей.

СБУ открыла производство, выделила три версии.