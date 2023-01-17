Зеленська: 20 фахівців готові надавати безплатну психологічну підтримку постраждалим в Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. 20 спеціалістів, що пройшли навчання у межах проєкту “Психосоціальна підтримка під час війни”, готові надавати безплатну психологічну допомогу людям, які постраждали внаслідок ворожого ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі. Про це повідомила Перша леді України Олена Зеленська, передає УНН.
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«20 фахівців готові надавати безкоштовну психологічну підтримку людям, які постраждали від ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Спеціалісти із базовою медичною або психологічною освітою пройшли навчання у межах проєкту “Психосоціальна підтримка під час війни” від IsraAID і володіють методиками кризової, військової, екстремальної психології, першої психологічної допомоги», – повідомила Зеленська у Telegram.
Отримати їхню допомогу можна у таких чотирьох медзакладах:
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- Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни;
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- Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги;
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- Клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги;
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- Дніпропетровський обласний спеціалізований реабілітаційний центр «Солоний лиман».
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Нагадаємо
У Дніпрі завершили пошукові роботи у зруйнованій 14 січня ракетним ударом армії рф багатоповерхівці, виявили 44 загиблих внаслідок ворожої атаки, 5 з яких - діти, 79 людей поранені, 39 людей врятували