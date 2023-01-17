Зеленська: 20 фахівців готові надавати безплатну психологічну підтримку постраждалим в Дніпрі

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«20 фахівців готові надавати безкоштовну психологічну підтримку людям, які постраждали від ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Спеціалісти із базовою медичною або психологічною освітою пройшли навчання у межах проєкту “Психосоціальна підтримка під час війни” від IsraAID і володіють методиками кризової, військової, екстремальної психології, першої психологічної допомоги», – повідомила Зеленська у Telegram.

Отримати їхню допомогу можна у таких чотирьох медзакладах:



Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни;



Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги;



Клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги;



Дніпропетровський обласний спеціалізований реабілітаційний центр «Солоний лиман».



Нагадаємо

У Дніпрі завершили пошукові роботи у зруйнованій 14 січня ракетним ударом армії рф багатоповерхівці, виявили 44 загиблих внаслідок ворожої атаки, 5 з яких - діти, 79 людей поранені, 39 людей врятували