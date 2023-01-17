Зеленская: 20 специалистов готовы оказывать бесплатную психологическую поддержку пострадавшим в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. 20 специалистов, прошедших обучение в рамках проекта “Психосоциальная поддержка во время войны”, готовы оказывать бесплатную психологическую помощь людям, пострадавшим в результате вражеского ракетного удара по многоэтажке в Днепре. Об этом сообщила Первая леди Украины Елена Зеленская, передает УНН.
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«20 специалистов готовы оказывать бесплатную психологическую поддержку людям, пострадавшим от ракетного удара по многоэтажке в Днепре. Специалисты с базовым медицинским или психологическим образованием прошли обучение в рамках проекта “Психосоциальная поддержка во время войны” от IsraAID и владеют методиками кризисной, военной, экстремальной психологии, первой психологической помощи», – сообщила Зеленская в Telegram.
Получить их помощь можно в следующих четырех медучреждениях:
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- Днепропетровский областной госпиталь ветеранов войны;
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- Клиническая больница скорой медицинской помощи;
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- Клиническая больница по оказанию психиатрической помощи;
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- Днепропетровский областной специализированный реабилитационный центр «Соленый лиман».
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Напомним
В Днепре завершили поисковые работы в разрушенной 14 января ракетным ударом армии рф многоэтажке, обнаружили 44 погибших в результате вражеской атаки, 5 из которых – дети, 79 человек ранены, 39 человек спасли.