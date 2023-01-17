Зеленская: 20 специалистов готовы оказывать бесплатную психологическую поддержку пострадавшим в Днепре

Цитата

«20 специалистов готовы оказывать бесплатную психологическую поддержку людям, пострадавшим от ракетного удара по многоэтажке в Днепре. Специалисты с базовым медицинским или психологическим образованием прошли обучение в рамках проекта “Психосоциальная поддержка во время войны” от IsraAID и владеют методиками кризисной, военной, экстремальной психологии, первой психологической помощи», – сообщила Зеленская в Telegram.

Получить их помощь можно в следующих четырех медучреждениях:



Днепропетровский областной госпиталь ветеранов войны;



Клиническая больница скорой медицинской помощи;



Клиническая больница по оказанию психиатрической помощи;



Днепропетровский областной специализированный реабилитационный центр «Соленый лиман».



Напомним

В Днепре завершили поисковые работы в разрушенной 14 января ракетным ударом армии рф многоэтажке, обнаружили 44 погибших в результате вражеской атаки, 5 из которых – дети, 79 человек ранены, 39 человек спасли.