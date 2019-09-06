Зеленський змінив склад РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться у відповідному указі № 665/2019, розміщеному в середу на сайті президента, передає УНН.
Так, відповідно до Указу, Президент постановив увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, міністра оборони України Андрія Загороднюка, та, за згодою, Голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова.
Крімтого, Зеленський постановив затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Голову Служби безпеки України Івана Баканова, міністра закордонних справ України Вадима Пристайка та Генерального прокурора України Руслана Рябошапку.
Більш того, Президент Указом вивів зі складу РНБО В.Грицака, В.Гройсмана, П.Клімкіна, Ю.Луценка, А.Парубія, П.Петренка, С.Полторака.
Нагадаємо, раніше Президент змінив Положення про Координаційний центр по взаємодії з Кабміном.