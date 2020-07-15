"Зелені" інвестори відреагували на спробу "слуг народу" зірвати меморандум із владою

Зазначимо, законопроект №3658 включає меморандум, якого уряд та інвестори намагалися досягти не один місяць і врешті в червні він був затверджений. Президент Володимир Зеленський визначив його як невідкладний, оскільки він передбачає зниження "зеленого" тарифу на 6 млрд грн щорічно або 2 млрд євро загалом. Деякі "зелені" бізнесмени залишилися невдоволені суттєвим зниженням цього тарифу, однак пішли на зустріч уряду, каже Конеченков.

"Щоб знизити тарифи для сонячної генерації на 15% і для вітрової - на 7,5%, уряд та інвестори мали тривалу і складну розмову. Бо кожне зниження інвестор мав погодити із банками-кредиторами. Знадобилося цілих півроку, щоб це питання врегулювати.

І ось Нагорняк, який раніше підтримував урядовий законопроект і сам реєстрував документ зі схожими до урядових пропозиціями, змінює свою думку. Звідки він взяв такі темпи і чому змінив свою думку, мені не відомо. Це, напевно, якась помилка", - каже він.

Окремо Конеченков прокоментував заяву Нагорняка про те, що зниження "зеленого" тарифу вважають недостатнім більшість членів енергетичного комітету. Про це Нагорняк сказав на засіданні погоджувальної ради ВР.

"Коли збирався комітет, більшість депутатів підтримала урядовий законопроект. І жоден нардеп, окрім Геруса (Андрій Герус, очільник енергетичного комітету, - ред.) не сказав, що "зелений" тариф занадто м'який", - додав Конеченков.

Наміри Нагорняка зірвати зниження "зеленого" тарифу можуть призвести до енергетичного дефолту, попереджає голова УВЕА, закликаючи депутатів приймати рішення щодо законопроекту зважено та помірковано. Чітко розділяючи маніпуляції своїх колег щодо занадто високих "зелених" тарифів в Україні.

"Якщо ми говоримо про вітроенергетику, то ми не далеко відступаємо від тих тарифів, які існують сьогодні у Німеччині, Австрії та інших країнах ЄС.

Втім, особисто Герус та його колеги постійно маніпулюють інформацією. Кажуть про надвисокі тарифи, порівнюючи ті, які були запропоновані на аукціонах, з тими, які сьогодні сплачуються по законах і існують у ЄС", - додав він.

Нагадаємо, радник в.о. Міністра енергетики Олександр Трохимець заявив, що зірвати зниження "зеленого" тарифу, схоже, збираються за "схемою Коломойського" - спамом правок.