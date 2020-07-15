"Зеленые" инвесторы отреагировали на попытку "слуг народа" сорвать меморандум с властью

Отметим, законопроект №3658 включает меморандум, которого правительство и инвесторы пытались достичь не один месяц и в конце концов в июне он был утвержден. Президент Владимир Зеленский определил его как неотложный, поскольку он предусматривает снижение "зеленого" тарифа на 6 млрд грн ежегодно или 2 млрд евро в целом. Некоторые "зеленые" бизнесмены остались недовольны существенным снижением этого тарифа, однако пошли навстречу правительству, говорит Конеченков.

"Чтобы снизить тарифы для солнечной генерации на 15% и для ветровой - на 7,5%, правительство и инвесторы имели длительный и сложный разговор. Ведь каждое снижение инвестор должен согласовать с банками-кредиторами. Понадобилось целых полгода, чтобы этот вопрос урегулировать.

И вот Нагорняк, который ранее поддерживал правительственный законопроект и сам регистрировал документ с похожими к правительственным предложениями, меняет свое мнение. Откуда он взял такие темпы и почему изменил свое мнение, мне не известно. Это, наверное, какая-то ошибка", - говорит он.

Отдельно Конеченков прокомментировал заявление Нагорняка о том, что снижение "зеленого" тарифа считают недостаточным большинство членов энергетического комитета. Об этом Нагорняк сказал на заседании согласительного совета ВР.

"Когда собирался комитет, большинство депутатов поддержало правительственный законопроект. И ни один нардеп, кроме Геруса (Андрей Герус, руководитель энергетического комитета, - ред.) не сказал, что "зеленый" тариф слишком мягкий", - добавил Конеченков.

Намерения Нагорняка сорвать снижение "зеленого" тарифа могут привести к энергетическому дефолту, предупреждает председатель УВЭА, призывая депутатов принимать решение по законопроекту взвешенно и умеренно. Четко разделяя манипуляции своих коллег по слишком высоким "зеленым" тарифам в Украине.

"Если мы говорим о ветроэнергетике, то мы не далеко отступаем от тех тарифов, которые существуют сегодня в Германии, Австрии и других странах ЕС.

Впрочем, лично Герус и его коллеги постоянно манипулируют информацией. Говорят о сверхвысоких тарифах, сравнивая те, которые были предложены на аукционах, с теми, которые сегодня выплачиваются по законам и существуют в ЕС", - добавил он.

Напомним, советник и.о. Министра энергетики Александр Трохимец заявил, что сорвать снижение "зеленого" тарифа, похоже, собираются по "схеме Коломойского" - спамом поправок.