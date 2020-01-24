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"Зелені аукціони" можуть знизити ціну на відновлювану енергію - Мінекоенерго

Київ • УНН

 • 18592 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України вважають, що прийняття №1175 "Про запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" сприятиме проведенню "зелених аукціонів", що дозволить знизити ціну на відновлювану енергію. Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує УНН.

"Зелені аукціони" можуть знизити ціну на відновлювану енергію - Мінекоенерго

"Проведення "зелених аукціонів" дозволить знизити ціну на відновлювану енергію", - вважають у міністерстві.

Зазначається, що постанова від 27 грудня 2019 року №1175 "Про запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" дозволяє проводити "зелені аукціони" з продажу енергії, виробленої з альтернативних джерел на прозорих аукціонах через майданчик "Прозоро.Продажі", що стимулюватиме виробництво альтернативної енергії та дозволить знизити ціну на "чисту енергію".

"Перші аукціони планують провести у квітні 2020 року. Зазначеною постановою затверджено Порядок проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки та Порядок відбору операторів електронних майданчиків для проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки", - йдеться у повідомленні.

Ключовими особливостями "зелених" аукціонів, які передбачає постанова, є:

  • забезпечення добросовісної конкуренції серед учасників аукціонів;
  • збереження повної конфіденційності про учасників і подані ними заявки та цілковитої відкритості всіх відомостей після завершення процедури торгів;
  • автоматичне формування електронною торговою системою протоколу про результати аукціонів та визначення переможців, що виключає вплив "людського" фактору;
  • забезпечення громадського контролю за усім процесом проведення аукціону;
  • зручність і простота для інвесторів, що не передбачає використання паперових документів чи фізичної присутності учасників на етапі підготовки та проведення аукціону.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Держенергоефективності розповіли, як заробити на відновлювальній енергетиці в Україні.

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