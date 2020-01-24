"Зеленые аукционы" могут снизить цену на возобновляемую энергию - Минэкоэнерго

"Проведение "зеленых аукционов" позволит снизить цену на возобновляемую энергию", - считают в министерстве.

Отмечается, что постановление от 27 декабря 2019 года №1175 "О введении конкурентных условий стимулирования производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" позволяет проводить "зеленые аукционы" по продаже энергии, произведенной из альтернативных источников на прозрачных аукционах через площадку "Прозоро.Продажи", стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить цену на "чистую энергию".

"Первые аукционы планируется провести в апреле 2020 года. Указанным постановлением утвержден Порядок проведения аукционов по распределению квоты поддержки и Порядок отбора операторов электронных площадок для проведения аукционов по распределению квоты поддержки", - говорится в сообщении.

Ключевыми особенностями "зеленых" аукционов, которые предусматривает постановление, являются:



обеспечение добросовестной конкуренции среди участников аукционов;



сохранение полной конфиденциальности об участниках и поданные ими заявки и полной открытости всех сведений после завершения процедуры торгов;



автоматическое формирование электронной торговой системой протокола о результатах аукционов и определение победителей, что исключает влияние "человеческого" фактора;



обеспечение общественного контроля за всем процессом проведения аукциона;



удобство и простота для инвесторов, что не предусматривает использования бумажных документов или физического присутствия участников на этапе подготовки и проведения аукциона.



Как сообщалось ранее в УНН, в Госэнергоэффективности рассказали, как заработать на возобновляемой энергетике в Украине.