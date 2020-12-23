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Здорове харчування та рухові перерви: затверджено план заходів для Нової української школи

Київ • УНН

 • 17653 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. На сьогоднішному засіданні Кабінет міністрів України затвердив план заходів з реалізації Національної стратегії безпечного і здорового освітнього середовища в Новій українській школі на 2021 рік. Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий портал.

Здорове харчування та рухові перерви: затверджено план заходів для Нової української школи

“Кабінет Міністрів України затвердив план заходів з реалізації Національної стратегії безпечного і здорового освітнього середовища в Новій українській школі на 2021 рік. Національна стратегія, схвалена Указом Президента, має на меті побудову безпечного та здорового освітнього середовища”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що план заходів з реалізації Національної стратегії на 2021 рік передбачає оновлення матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою, забезпечення фізичного та психологічного комфорту, зокрема й для дітей з особливими освітніми потребами, навчання правильним харчовим звичкам та оновлення підходів до роботи психологічної служби шкіл. Безпечні та комфортні умови навчання — передумова надання якісних освітніх послуг, а збереження здоров’я учнів та формування у них звичок здорового способу життя — спільне завдання МОН, шкіл і батьків. Для нас також важлива увага до умов роботи вчителів, сприяння їх здоровому харчуванню та руховій активності“, — зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Так, заходи з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в Новій українській школі спрямовані на забезпечення:

— здоров’язбережувальної складової шкільної освіти;
— комплексного розвитку фізичної культури та посилення рухової активності дітей;
— здорового харчування, формування культури харчування та правильних харчових звичок;
— удосконалення медичного обслуговування учнів та працівників закладів освіти;
— ефективного психологічного забезпечення освітнього процесу;
— підготовки педагогічних працівників до реалізації здоров’язбережувальної складової освіти, піклування про їхнє здоров’я;
— безпечності, доступності та інклюзивності освітнього середовища;
— міжсекторальної взаємодії органів влади та установ, залучення соціальних інституцій до процесів розбудови безпечного і здорового освітнього середовища.

Додається, що здоров’язбережувальний компонент має реалізовуватися як під час вивчення різних предметів та інтегрованих курсів, так і під час перерв між заняттями. Учні матимуть змогу рухової активності, а вчителі — приділятимуть увагу вправам для постави та очей, проводитимуть “рухливі перерви”. Також для вчителів буде організовано тренінгове навчання щодо оволодіння навичками надання домедичної допомоги.

Повідомляється, що одним із пріоритетів Національної стратегії є інклюзивне навчання. Тому планом заходів передбачено, що протягом 2021 року має бути розширено мережу інклюзивно-ресурсних центрів, проведено апробацію та визначено єдиний механізми супроводу учнів під час інклюзивного навчання.

Реалізувати Національну стратегію передбачається протягом 2020-2024 років. На підставі визначених стратегічних цілей та завдань Кабінет Міністрів України щороку затверджує план заходів на поточний рік щодо реалізації Національної стратегії, забезпечує його виконання на засадах відкритості та прозорості, звітує про його виконання.

Нагадаємо, в Україні запустили у дослідну експлуатацію систему шкільних електронних журналів та щоденників.

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