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Здоровое питание и подвижные перерывы: утвержден план мероприятий для Новой украинской школы

Киев • УНН

 • 17653 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации Национальной стратегии безопасной и здоровой образовательной среды в Новой украинской школе на 2021 год. Об этом сообщает УНН со пссылкой на Правительственный портал.

Здоровое питание и подвижные перерывы: утвержден план мероприятий для Новой украинской школы

"Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации Национальной стратегии безопасной и здоровой образовательной среды в Новой украинской школе на 2021 год. Национальная стратегия, одобренная Указом Президента, имеет целью построение безопасной и здоровой образовательной среды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что план мероприятий по реализации Национальной стратегии на 2021 год предусматривает обновление материально-технической базы для занятий физической культурой, обеспечение физического и психологического комфорта, в том числе и для детей с особыми образовательными потребностями, обучение правильным пищевым привычкам и обновления подходов к работе психологической службы школ. Безопасные и комфортные условия обучения - предпосылка предоставления качественных образовательных услуг, а сохранение здоровья учащихся и формирование у них привычек здорового образа жизни - общая задача Минобразования, школ и родителей. Для нас также важно внимание к условиям работы учителей, содействие их здоровому питанию и двигательной активности", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Так, мероприятия по реализации Национальной стратегии развития безопасной и здоровой образовательной среды в Новой украинской школе направлены на обеспечение:

- здоровьесберегательной составляющей школьного образования;
- комплексного развития физической культуры и усиления двигательной активности детей;
- здорового питания, формирования культуры питания и правильных пищевых привычек;
- совершенствование медицинского обслуживания обучающихся и работников учебных заведений;
- эффективного психологического обеспечения образовательного процесса;
- подготовки педагогов к реализации здоровьесберегательной составляющей образования, забота об их здоровье;
- безопасности, доступности и инклюзивности образовательной среды;
- межсекторального взаимодействия органов власти и учреждений, привлечение социальных институтов к процессам развития безопасной и здоровой образовательной среды.

Добавляется, что здоровьесберегательный компонент должен реализовываться как при изучении различных предметов и интегрированных курсов, так и во время перерывов между занятиями. Ученики получат возможность двигательной активности, а учителя - будут уделять внимание упражнениям для осанки и глаз, проводить "подвижные перерывы". Также для учителей будет организовано тренинговое обучение по овладению навыками оказания домедицинской помощи.

Сообщается, что одним из приоритетов Национальной стратегии является инклюзивное обучение. Поэтому планом мероприятий предусмотрено, что в течение 2021 года должна быть расширена сеть инклюзивно-ресурсных центров, проведена апробация и определен единый механизмы сопровождения учащихся инклюзивного обучения.

Реализовать Национальную стратегию предполагается в течение 2020-2024 годов. На основании определенных стратегических целей и задач Кабинет министров Украины ежегодно утверждает план мероприятий на текущий год по реализации Национальной стратегии, обеспечивает его исполнение на принципах открытости и прозрачности, отчитывается о его выполнении.

Напомним, в Украине запустили в опытную эксплуатацию систему школьных электронных журналов и дневников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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