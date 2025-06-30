Збитки цивільних від окупації в Україні: реєстр розширює можливості, з'явилась нова категорія заяв
Київ • УНН
У Реєстрі збитків для України з'явилась нова категорія заяв – A3.6, яка стосується втрати доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях. Українці можуть подати відповідну заяву через портал "Дія" для фіксації збитків.
У Реєстрі збитків для України з’явилась можливість обрати нову категорію заяви і подати її на розгляд. Про це написав у Telegram Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
Деталі
Йдеться про категорію A3.6 ("Втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях"). Це вже одинадцята категорія, за допомогою якої постраждалі внаслідок російської агресії і окупації можуть подавати заяви для фіксації завданих збитків.
Дана категорія дозволяє власникам житлової чи нежитлової нерухомості заявити про втрату доступу або контролю над майном на територіях України, що опинились під тимчасовою російською окупацією. Подати відповідну заяву можна, скориставшись порталом "Дія" - для цього треба перейти за посиланням.
Лубінець назвав це важливим кроком до фіксації громадянами України своїх збитків і подальшої компенсації. Він також закликав всіх, хто втратив право користування своїм майном внаслідок російської окупації, не зволікати з поданням заяви.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях України росіяни оголосили майно місцевого населення "безгосподарчим" та погрожують кримінальною відповідальністю за його використання без дозволу окупаційної "адміністрації".