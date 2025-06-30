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Ущерб гражданскому населению от оккупации в Украине: реестр расширяет возможности, появилась новая категория заявлений

Киев • УНН

 • 520 просмотра

В Реестре убытков для Украины появилась новая категория заявлений – A3.6, касающаяся потери доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях. Украинцы могут подать соответствующее заявление через портал "Дія" для фиксации убытков.

Ущерб гражданскому населению от оккупации в Украине: реестр расширяет возможности, появилась новая категория заявлений

В Реестре убытков Украины появилась возможность выбрать новую категорию заявления и подать ее на рассмотрение. Об этом написал в Telegram Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Подробности

Речь идет о категории A3.6 ("Утрата доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях"). Это уже одиннадцатая категория, с помощью которой пострадавшие в результате российской агрессии и оккупации могут подавать заявления для фиксации нанесенного ущерба.

Данная категория позволяет собственникам жилой или нежилой недвижимости заявить об утрате доступа или контроля над имуществом на территориях Украины, оказавшихся под временной российской оккупацией. Подать соответствующее заявление можно, воспользовавшись порталом "Дия" - для этого нужно перейти по ссылке.

Лубинец назвал это важным шагом к фиксации гражданами Украины своих убытков и дальнейшей компенсации. Он также призвал всех, кто потерял право пользования своим имуществом в результате российской оккупации, не медлить с подачей заявления.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины россияне объявили имущество местного населения "бесхозным" и угрожают уголовной ответственностью за его использование без разрешения оккупационной "администрации".

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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