Зброю та наркотики виявили в автомобілі дніпрянина

Так, поліцейські отримали інформацію, що в Чечелівському районі місто Дніпро їздить автомобіль “Mitsubishi”, водій якого перебуває в наркотичному сп’янінні. Патрульні зупинили це авто. Водій та пасажир транспортного засобу мали явні ознаки наркотичного сп’яніння, поводились неадекватно.

На місце події було викликано слідчого. В присутності двох понятих поліцейські провели обшук автомобіля, під час якого виявили речовину схожу на наркотичну та гвинтівку. Також зброю було знайдено в одного із чоловіків. Обох осіб затримано.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, А.Аваков нагородив Л.Гриневич зброєю на честь ювілею.