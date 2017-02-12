Оружие и наркотики обнаружили в автомобиле днепрянина

Так, полицейские получили информацию, что в Чечеливском районе город Днепр ездит автомобиль "Mitsubishi", водитель которого находится в наркотическом опьянении. Патрульные остановили этот автомобиль. Водитель и пассажир транспортного средства имели явные признаки наркотического опьянения, вели себя неадекватно.

На место происшествия был вызван следователь. В присутствии двух понятых полицейские провели обыск автомобиля, во время которого обнаружили вещество похожее на наркотическое и винтовку. Также оружие было найдено у одного из мужчин. Оба человек задержаны.

Напомним, как сообщал УНН, А.Аваков наградил Л.Гриневич оружием в честь юбилея .