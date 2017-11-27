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У жителя Миколаєва знайшли арсенал зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Співробітники СБУ спільно з Нацполіцією затримали у Миколаєвській області громадянина України, якого підозрюють у торгівлі зброєю та наркотиками, передає УНН з посиланням на офіційну Facebook-сторінку СБУ. 

Як зазначається у повідомленні, під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у правопорушника автомат МП-40, дві гвинтівки із штик-ножами, сім пістолетів, у тому числі іноземного виробництва, з тисячею набоїв до них, ручну гранату Ф-1, холодну зброю та спеціальне обладнання для її виготовлення. Співробітниками СБУ також було виявлено та вилучено висушені кущі канабісу та чималу кількість розфасованої у пакетики марихуани

У рамках кримінального провадження за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю) тривають слідчі дії.

Зазначимо, Співробітники Служби безпеки України викрили та попередили спробу збуту зброї, боєприпасів та наркотичних речовин в Одеській області. 

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