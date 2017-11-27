У жителя Николаева нашли арсенал оружия

Как отмечается в сообщении СБУ, во время санкционированных обысков правоохранители изъяли у правонарушителя автомат МП-40, две винтовки со штык-ножами, семь пистолетов, в том числе иностранного производства, с тысячей патронов к ним, ручную гранату Ф-1, холодное оружие и специальное оборудования для ее изготовления. Сотрудниками СБУ также было обнаружено и изъято высушенные кусты каннабиса и большое количество расфасованной в пакетики марихуаны.

В рамках уголовного производства по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием) продолжаются следственные действия.

Отметим, Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли попытку сбыта оружия, боеприпасов и наркотических веществ в Одесской области. Об этом корреспонденту сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.