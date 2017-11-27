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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 12467 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 26427 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 34078 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 33714 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 99995 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87403 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97022 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124290 просмотра

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У жителя Николаева нашли арсенал оружия

У жителя Николаева нашли арсенал оружия

Киев  •  УНН

 • 13246 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией задержали в Николаевской области гражданина Украины, подозреваемого в торговле оружием и наркотиками, передает УНН со ссылкой на официальную Facebook-страницу СБУ.

 

Как отмечается в сообщении СБУ, во время санкционированных обысков правоохранители изъяли у правонарушителя автомат МП-40, две винтовки со штык-ножами, семь пистолетов, в том числе иностранного производства, с тысячей патронов к ним, ручную гранату Ф-1, холодное оружие и специальное оборудования для ее изготовления. Сотрудниками СБУ также было обнаружено и изъято высушенные кусты каннабиса и большое количество расфасованной в пакетики марихуаны.

В рамках уголовного производства по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием) продолжаются следственные действия.

Отметим, Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли попытку сбыта оружия, боеприпасов и наркотических веществ в Одесской области. Об этом корреспонденту сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.

 

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