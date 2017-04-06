Збої в роботі паспортних центрів були пов’язані з перевірками СБУ – В.Поліщук
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Збої в роботі паспортних центрів з видачі біометричних паспортів для поїздок за кордон можуть бути пов'язані з перевірками, які Служба безпеки України сьогодні проводить в телекомунікаційних компаніях і можливим вилученням серверів. Про це в коментарі телеканалу "112 Україна" заявив прес-секретар мережі обслуговування ДП "Документ" Володимир Поліщук, передає УНН.
"Це пов'язано з тим, що не працюють спеціальні канали зв'язку, що забезпечують захист нашої інформації, яку ми надаємо через відповідні сервери в державно-міграційну службу і в інші установи, які займаються друком. Як мені відомо, СБУ зараз проводить перевірки, можливо вилучає сервери в ряді телекомунікаційних компаній, які, маючи цю ліцензію, що надають послуги із захисту інформації та надають ці захищені канали зв'язку. Керівництво ДП "Документ" поїхало до провайдерів і з'ясовує, наскільки ця ситуація серйозна", - заявив В.Поліщук.
В.Поліщук також зазначив, що труднощі з отриманням паспортів почали виникати після 15:00. Люди не могли оформити або отримати закордонні паспорти.
"Сподіваюся, завтра цей центр і інші центри запрацюють", - додав В.Поліщук.
Як повідомляв УНН, 6 квітня сайт державної компанії "Документ" працює зі збоями, після рішення Європарламенту про надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.