Сбои в работе паспортных центров были связаны с проверками СБУ - В.Полищук

"Это связано с тем, что не работают специальные каналы связи, обеспечивающие защиту нашей информации, которую мы предоставляем через соответствующие серверы в государственно-миграционную службу и в другие учреждения, которые занимаются печатью. Как мне известно, СБУ сейчас проводит проверки, возможно изымает серверы в ряде телекоммуникационных компаний, которые, имея эту лицензию, предоставляющих услуги по защите информации и предоставляют эти защищенные каналы связи. Руководство ГП "Документ" поехало к провайдерам и выясняет, насколько эта ситуация серьезная", - заявил В.Полищук.

В.Полищук также отметил, что трудности с получением паспортов начали возникать после 15:00. Люди не могли оформить или получить загранпаспорта.

"Надеюсь, завтра этот центр и другие центры заработают", - добавил В.Полищук.

Как сообщал УНН, 6 апреля сайт государственной компании "Документ" работает со сбоями, после решения Европарламента о предоставлении украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС.