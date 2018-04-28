Збій у "Приват24": проблеми торкнулися поповнень мобільних
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Проблема, з якою сьогодні зіткнулися користувачі додатку "Приват24", була пов'язана з поповненнями мобільних. Про це УНН повідомив прес-секретар ПриватБанку Олег Серга.
"Проблеми були не з "Приват24", там проблеми були з ... мобільними операціями, тобто не завжди приймалися платежі... Тобто, була проблема з мобільними операторами, ми її оперативно вирішили", - повідомив Серга.
"Тобто, виключно проблеми були з поповненнями мобільних", - додав він.
З його слів, проблема тривала недовго і її було вирішено орієнтовно о 15 годині.
Нагадаємо, днями користувачі повідомляли про збій у роботі Twitter.