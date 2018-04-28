Сбой в "Приват24": проблемы коснулись пополнений мобильных
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Проблема, с которой сегодня столкнулись пользователи приложения "Приват24", была связана с пополнениями мобильных. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
"Проблемы были не с "Приват24", там проблемы были с... мобильными операциями, то есть не всегда принимались платежи... То есть, была проблема с мобильными операторами, мы ее оперативно решили", - сообщил Серга.
"То есть, исключительно проблемы были с пополнениями мобильных", - добавил он.
По его словам, проблема длилась недолго и ее решили ориентировочно в 15 часов.
Напомним, на днях пользователи сообщали о сбое в работе Twitter.