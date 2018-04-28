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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сбой в "Приват24": проблемы коснулись пополнений мобильных

Киев • УНН

 • 18475 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Проблема, с которой сегодня столкнулись пользователи приложения "Приват24", была связана с пополнениями мобильных. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Сбой в "Приват24": проблемы коснулись пополнений мобильных

"Проблемы были не с "Приват24", там проблемы были с... мобильными операциями, то есть не всегда принимались платежи... То есть, была проблема с мобильными операторами, мы ее оперативно решили", - сообщил Серга.

"То есть, исключительно проблемы были с пополнениями мобильных", - добавил он.

По его словам, проблема длилась недолго и ее решили ориентировочно в 15 часов.

Напомним, на днях пользователи сообщали о сбое в работе Twitter.

Украинские Национальные Новости

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