Сбой в "Приват24": проблемы коснулись пополнений мобильных

"Проблемы были не с "Приват24", там проблемы были с... мобильными операциями, то есть не всегда принимались платежи... То есть, была проблема с мобильными операторами, мы ее оперативно решили", - сообщил Серга.

"То есть, исключительно проблемы были с пополнениями мобильных", - добавил он.

По его словам, проблема длилась недолго и ее решили ориентировочно в 15 часов.

Напомним, на днях пользователи сообщали о сбое в работе Twitter.