Збитки від руйнування Каховської ГЕС сягнули 14 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У результаті знищення російським агресором греблі Каховської ГЕС Україні було завдано збитків на загальну суму майже 14 млрд доларів. Про це свідчить звіт уряду та ООН, повідомляє пресслужба Міненерго, пише УНН.
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“Прорив греблі Каховської ГЕС завдав величезної шкоди, затопивши 620 квадратних кілометрів території в чотирьох областях – Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій, що безпосередньо вплинуло на 100 000 мешканців. Було завдано значної шкоди житлу, інфраструктурі, навколишньому середовищу та культурним об’єктам, таким як історичні будівлі, музеї та культові споруди”, – йдеться у повідомлені.
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Згідно зі звітом, пряма шкода завдана інфраструктурі та активам України, склала 2,79 мільярда доларів США, а розмір збитків перевищує 11 мільярдів доларів США.
Крім того, було порушено енергопостачання, постачання питної води, зрошення сільськогосподарських угідь та роботу річкового транспорту на півдні України.
Зазначається, що найбільшою проблемою, спричиненою підривом Каховської ГЕС, є саме тривалий вплив на довкілля. Прямі пошкодження інфраструктури та активів були найбільшими в енергетичному та житловому секторах.
Оцінку потреб після катастрофи буде уточнено в рамках наступного раунду Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA), яку проводять Уряд України, Організація Об'єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз.
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