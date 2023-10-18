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Убытки от разрушения Каховской ГЭС достигли 14 млрд долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. В результате уничтожения российским агрессором плотины Каховской ГЭС Украине был нанесен ущерб на общую сумму почти 14 млрд долларов. Об этом свидетельствует отчет правительства и ООН, сообщает пресс-служба Минэнерго, пишет УНН.

Убытки от разрушения Каховской ГЭС достигли 14 млрд долларов

Цитата

“Прорыв плотины Каховской ГЭС нанес огромный ущерб, затопив 620 квадратных километров территории в четырех областях – Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской, что непосредственно затронуло 100 000 жителей. Был нанесен значительный ущерб жилью, инфраструктуре, окружающей среде и культурным объектам, таким как исторические здания, музеи и культовые сооружения”, – говорится в сообщении.

Детали

Согласно отчету, прямой ущерб нанесенный инфраструктуре и активам Украины, составил 2,79 миллиарда долларов США, а размер убытков превышает 11 миллиардов долларов США.

Кроме того, было нарушено энергоснабжение, снабжение питьевой водой, орошение сельскохозяйственных угодий и работа речного транспорта на юге Украины.

Отмечается, что самой большой проблемой, вызванной подрывом Каховской ГЭС, является именно длительное воздействие на окружающую среду. Прямые повреждения инфраструктуры и активов были наибольшими в энергетическом и жилищном секторах.

Оценка потребностей после катастрофы будет уточнена в рамках следующего раунда Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA), которую проводят Правительство Украины, Организация Объединенных Наций, Всемирный банк и Европейский Союз.

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