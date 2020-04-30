Збитки державі майже на 800 тис. грн: командиру військової частини повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Командиру військової частини повідомлено про підозру в недбалості, яка спричинила державі збитки майже на 800 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.
“30 квітня 2020 року вищезазаначеній військовій службовій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що командир однієї з військових частин, не здійснив контроль та технічний нагляд за виконанням робіт, із капітального ремонту приміщень штабу військової частини комерційною фірмою-генпідрядником − що спричинило державі тяжкі наслідки. А саме, у 2019 році, за фактично не виконані роботи підряднику було здійснено оплату на загальну суму 793 797 грн. 72 коп.
Нагадаємо, Інспектор Львівської митниці підозрюється у завданні збитків на суму 170 тисяч гривень.