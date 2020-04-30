Ущерб государству почти на 800 тыс. грн: командиру воинской части сообщено о подозрении

"30 апреля 2020 года вышеуказанному военному должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что командир одной из воинских частей, не осуществил контроль и технический надзор за выполнением работ, по капитальному ремонту помещений штаба воинской части коммерческой фирмой-генподрядчиком - что повлекло государству тяжелые последствия. В частности, в 2019 году, за фактически не выполненые работы подрядчику была осуществлена оплата на общую сумму 793 797 грн. 72 коп.

Напомним, инспектор Львовской таможни подозревается в нанесении ущерба на сумму 170 тыс. гривен.