Збірні України пробилися до чвертьфіналу чемпіонату Європи з баскетболу

Деталі

На груповому етапі, обидві команди здобули по одній перемозі та зазнали по одній поразці. Підопічні Олега Юшкіна, у першому матчі, мінімально програли Бельгії – 10:11. Та у другому поєдинку "жовто-блакитні" розправилися із чотириразовими чемпіонами світу – збірною Сербії – 21:17.

Таким чином, збірна України посіла другу сходинку у групі А, пропустивши перед собою лише сербів. Відтак чоловіча збірна також з другого місця в групі вийшла в чвертьфінал на Литву.

Жіноча збірна під керівництвом Володимира Холопова стартувала з поразки від росіянок (18:21), а потім перемогла Велику Британію (21:18). У підсумку наша жіноча команда з другого місця вийшла в чвертьфінал на Іспанію.

Доповнення

У інших парах 1/4 фіналу серед жінок зіграють: Росія – Литва, Угорщина – Німеччина, Франція – Румунія.

У чоловіків зіграють: Сербія – Франція, Росія – Естонія, Польща – Нідерланди.