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Сборные Украины пробились в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу

Сборные Украины пробились в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу

Киев  •  УНН

 • 15344 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Мужская и женская национальные сборные Украины по баскетболу 3х3 сыграют в четвертьфинале чемпионата Европы в Париже, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Детали

На групповом этапе, обе команды одержали по одной победе и потерпели по одному поражению. Подопечные Олега Юшкина, в первом матче, минимально проиграли Бельгии - 10:11. И во втором поединке "желто-голубые" расправились с четырехкратным чемпионом мира - сборной Сербии - 21:17.

Таким образом, сборная Украины заняла второе место в группе А, пропустив перед собой только сербов. Поэтому мужская сборная также со второго места в группе вышла в четвертьфинал на Литву.

Женская сборная под руководством Владимира Холопова стартовала с поражения от россиянок (18:21), а затем победила Великобританию (21:18). В итоге наша женская команда со второго места вышла в четвертьфинал на Испанию.

Дополнение

В других парах 1/4 финала среди женщин сыграют: Россия - Литва, Венгрия - Германия, Франция - Румыния.

У мужчин сыграют Сербия - Франция, Россия - Эстония, Польша - Нидерланды.

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