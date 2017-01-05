Збірна України зустрінеться з Італією та Словенією на хокейному турнірі в Польщі

Суперниками "жовто-блакитних" стануть відразу два представники елітного Дивізіону (ІА) чемпіонату світу – Італія і Словенія.

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Крім того, підопічні Олександра Савицького також зустрінуться із Польщею, яка є майбутнім опонентом українців на домашньому чемпіонаті світу у Дивізіоні ІВ.

Зазначається, що дані змагання пройдуть з 9 по 11 лютого. У першій зустрічі нашій збірній протистоятиме Італія, на наступний день Польща, а 11-го числа – Словенія.

Нагадаємо, що в грудні збірна України виступала на змаганнях серії Єврочеллендж в польському Гданську, де програла Казахстану і Польщі та обіграла Південну Корею.