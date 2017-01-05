Сборная Украины встретится с Италией и Словенией на хоккейном турнире в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Национальная команда Украины по хоккею примет участие в турнире Еврочеллендж, что будет принимать в феврале польский город Катовице, информирует УНН со ссылкой на сайт Федерации хоккея Польши.
Соперниками "желто-синих" станут сразу два представителя элитного дивизиона (ИА) чемпионата мира - Италия и Словения.
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Кроме того, подопечные Александра Савицкого также встретятся с Польшей, которая является будущим оппонентом украинский на домашнем чемпионате мира в Дивизионе ИВ.
Отмечается, что данные соревнования пройдут с 9 по 11 февраля. В первой встрече нашей сборной будет противостоять Италия, на следующий день Польша, а 11-го числа - Словения.
Напомним, что в декабре сборная Украины выступала на соревнованиях серии Еврочеллендж в польском Гданьске, где проиграла Казахстану и Польше и обыграла Южную Корею.