Збірна України здобула нічию у матчі з чинним чемпіонами світу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На стадіоні “Стад-де-Франс” відбулося протистояння першого туру відбіркового циклу до чемпіонату світу-2022 за участі збірних Франції та України, передає кореспондент УНН.
Деталі
На 11 хвилині матчу Олів’є Жиру втратив чудову нагоду аби змінити цифри на табло на користь чинних чемпіонів світу. Нападник із вигідної позиції пробив вище поперечини воріт. Однак на 19 хвилині Зінченко програв у боротьбі Антуану Грізманну біля власної карної зони, і нападник “Барселони” завдав ефектного удару під дальню стійку воріт — 1:0.
Вже у наступній атаці Мбаппе потужним пострілом запустив ігровий снаряд над площиною воріт володінь Бущана.
Українцям вдалося відігратися на 57 хвилині. Олександр Караваєв перехопив ігровий снаряд біля штрафного “триколірних” і віддав на Сидорчука. Гравець “Динамо” завдав удару і м’яч від ноги Кімпембе відправився в сітку — 1:1.
Загалом французи більше володіли м’ячем та шукали можливостей біля володінь Бущана, але рахунок залишився незмінним — 1:1.
Статистика:
Збірна України порушила правила лише тричі за поєдинок, натомість французи зробили це одразу 17 раз. Також відзначимо колосальну перевагу підопічних Шевченка за виконаними штрафними (22:3).
Доповнення
В другому турі групи D Україна прийматиме Фінляндію. Матч пройде 28 березня.