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3 марта, 21:00 • 53607 просмотра

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Сборная Украины сыграла в ничью в матче с действующим чемпионом мира

Сборная Украины сыграла в ничью в матче с действующим чемпионом мира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. На стадионе “Стад-де-Франс” состоялось противостояние первого тура отборочного цикла к чемпионату мира-2022 с участием сборных Франции и Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

На 11 минуте матча Оливье Жиру потерял прекрасную возможность чтобы изменить цифры на табло в пользу действующих чемпионов мира. Нападающий из выгодной позиции пробил выше перекладины ворот. Однако на 19 минуте Зинченко проиграл в борьбе Гризманну у собственной штрафной зоны, и нападающий “Барселоны” нанес эффектный удар под дальнюю штангу — 1: 0.

Уже в следующей атаке Мбаппе мощным выстрелом запустил игровой снаряд над плоскостью ворот владений Бущана.

Украинцам удалось отыграться на 57 минуте. Александр Караваев перехватил игровой снаряд возле штрафной “трехцветных” и отдал на Сидорчук. Игрок “Динамо” нанес удар и мяч от ноги Кимпембе отправился в сетку — 1: 1.

В общем французы больше владели мячом и искали возможностей у ворот Бущана, но счет остался неизменным — 1: 1.

Статистика:

Сборная Украины нарушила правила лишь трижды за поединок, зато французы сделали это сразу 17 раз. Также отметим колоссальное преимущество подопечных Шевченко по выполненным штрафными (22: 3).

Дополнение

Во втором туре группы D Украина будет принимать Финляндию. Матч пройдет 28 марта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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