Збірна України зберегла місце в топ-20 рейтингу ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оновила рейтинг чоловічих національних збірних. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІБА.
Українська національна команда зберегла в ньому 19-те місце маючи 354,5 балів, одразу за “Жовто-блакитними” розмістилася Венесуела (339,1).
Один із суперників команди Мурзіна Туреччина втратила одразу 5-ть місць і знаходиться на 18-му рядку (364,1). Натомість Латвія додала два щаблі — 16-та, а Швеція продовжує перебувати на 53-й сходинці.
Відзначимо, що очолюють рейтинг збірні США, Іспанії та Франції, яка обійшла Сербію.
Нагадаємо, що збірна України після чотирьох матчів відбіркового етапу очолює свою груп.