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Збірна України зберегла місце в топ-20 рейтингу ФІБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оновила рейтинг чоловічих національних збірних. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІБА.

Українська національна команда зберегла в ньому 19-те місце маючи 354,5 балів, одразу за “Жовто-блакитними” розмістилася Венесуела (339,1).

Один із суперників команди Мурзіна Туреччина втратила одразу 5-ть місць і знаходиться на 18-му рядку (364,1). Натомість Латвія додала два щаблі — 16-та, а Швеція продовжує перебувати на 53-й сходинці.

Відзначимо, що очолюють рейтинг збірні США, Іспанії та Франції, яка обійшла Сербію.

Нагадаємо, що збірна України після чотирьох матчів відбіркового етапу очолює свою груп.

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