Сборная Украины сохранила место в топ-20 рейтинга ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Международная федерация баскетбола (ФИБА) обновила рейтинг мужских национальных сборных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИБА.
Украинская национальная команда сохранила в нем 19-е место имея 354,5 баллов, сразу за “Желто-голубыми” разместилась Венесуэла (339,1).
Один из соперников команды Мурзина Турция потеряла сразу 5-ть мест и находится на 18-й строчке (364,1). Зато Латвия добавила две ступени — 16-я, а Швеция продолжает находиться на 53-й строчке.
Отметим, что возглавляют рейтинг сборные США, Испании и Франции, которая обошла Сербию.
Напомним, что сборная Украины после четырех матчей отборочного этапа возглавляет свою групп.