Збірна України зберегла місце в рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому Україна зберегла попередній щабель, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФІФА.
Наразі "синьо-жовті" займають 24-у сходинку, маючи 1537 балів в активі. Наша збірна знаходиться між Уельсом (1540 балів) і Венесуелою (1517).
До потрапляння в топ-20, а саме Сенегалу, українцям не вистачає 18 пунктів. Серед представників УЄФА наша національна команда наразі 15-а.
Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають наступні місця: Нідерланди — 14-е, Австрія — 26-е.
Додамо, лідерство втримує Бельгія, а за нею розмістилася Франція, Бразилія, Англія та Уругвай.
Нагадаємо, керманич національної команди України з футболу Андрій Шевченко згадав про найважчий період на чолі "жовто-блакитних".