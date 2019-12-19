Сборная Украины сохранила место в рейтинге ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. ФИФА обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором Украина сохранила предыдущую ступень, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
Сейчас "сине-желтые" занимают двадцать четвёртая ступень, имея 1537 баллов в активе. Наша сборная находится между Уэльсом (1540 баллов) и Венесуэлой (1517).
До попадания в топ-20, а именно Сенегала, украинцам не хватает 18 пунктов. Среди представителей УЕФА наша национальная команда пока пятнадцатая.
Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды - 14, Австрия - 26.
Добавим, лидерство удерживает Бельгия, а за ней разместилась Франция, Бразилия, Англия и Уругвай.
Напомним, руководитель национальной команды Украины по футболу Андрей Шевченко вспомнил о самом трудном периоде во главе "желто-синих".