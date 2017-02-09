Збірна України зберегла 30-ту сходинку в рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. ФІФА оприлюднила оновлений світовий рейтинг національних збірних команд з футбол, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
Національна українська команда зберегла свої позиції та з 805 балами замикає 30-ку найкращих збірних світу.
Лідер рейтингу залишився незмінним: Аргентина утримує світове лідерство з 1635 очками, команда Бразилії наразі посідає другу сходинку, а німці – треті.
Зауважимо, що суперники українців по групі "I" у кваліфікації ЧС-2018 розташувалися у табелі про ранги наступним чином: збірна Хорватії, у порівнянні з минулим місяцем, скотилася на дві сходинки – 16 місце (1039), збірна Ісландії піднялась на одну позицію і тепер займає – 20 місце (899), збірна Туреччини - 24 сходинка (857), збірна Фінляндії – 97 місце (350) та збірна Косова – 165 місце (135).
Додамо, що єдиною зміною у топ-10 стало підвищення на одну строчку команди Франції – 6, натомість з цього місця французи посунули Колумбію – 7.
Як повідомляв УНН, збірна України не проводила товариських зустрічей у січні.