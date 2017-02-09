Сборная Украины сохранила 30-ю строчку в рейтинге ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. ФИФА обнародовала обновленный мировой рейтинг национальных сборных команд по футболу, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.
Национальная украинская команда сохранила свои позиции и с 805 баллами замыкает 30-ку лучших сборных мира.
Лидер рейтинга остался неизменным: Аргентина удерживает мировое лидерство с 1635 очками, команда Бразилии сейчас занимает второе место, а немцы - третьи.
Заметим, что соперники украинцев по группе "I" в квалификации ЧМ-2018 расположились в табели о рангах следующим образом: сборная Хорватии, по сравнению с прошлым месяцем, скатилась на две ступени - 16 место (1039), сборная Исландии поднялась на одну позицию и теперь занимает - 20 место (899), сборная Турции - 24 ступенька (857), сборная Финляндии - 97 место (350) и сборная Косово - 165 место (135).
Добавим, что единственным изменением в топ-10 стало повышение на одну строчку команды Франции - 6, зато с этого места французы сдвинули Колумбию - 7.
Как сообщал УНН, сборная Украины не проводила товарищеских встреч в январе.