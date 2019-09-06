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Збірна України зазнала кадрової втрати перед матчем з Литвою

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. 22-річний вінгер шотландського “Селтіка” Мар’ян Швед не візьме участі в найближчих поєдинках збірної України проти Литви та Нігерії, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

У півзахисника шотландського “Селтіку” — ушкодження привідного м’яза, що і стало причиною його не можливості виступу у найближчих матчах за збірну України.

Зазначено, що футболіст вже залишив табір “синьо-жовтих”. Таким чином, на матч до Литви вирушить 24 виконавці.

Додамо, матч кваліфікаційного раунду на Євро-2020 Литва — Україна відбудеться 7-го вересня, о 19:00.

Українські Національні Новини

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