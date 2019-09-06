Збірна України зазнала кадрової втрати перед матчем з Литвою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. 22-річний вінгер шотландського “Селтіка” Мар’ян Швед не візьме участі в найближчих поєдинках збірної України проти Литви та Нігерії, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
У півзахисника шотландського “Селтіку” — ушкодження привідного м’яза, що і стало причиною його не можливості виступу у найближчих матчах за збірну України.
Зазначено, що футболіст вже залишив табір “синьо-жовтих”. Таким чином, на матч до Литви вирушить 24 виконавці.
Додамо, матч кваліфікаційного раунду на Євро-2020 Литва — Україна відбудеться 7-го вересня, о 19:00.