Сборная Украины потерпела кадровую потерю перед матчем с Литвой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. 22-летний вингер шотландского "Селтика" Марьян Швед не примет участия в ближайших поединках сборной Украины против Литвы и Нигерии, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
У полузащитника шотландского “Селтика” — повреждение приводящей мышцы, что и стало причиной его возможности выступления в ближайших матчах за сборную Украины.
Отмечено, что футболист уже покинул расположение “сине-желтых”. Таким образом, на матч в Литву отправится 24 исполнителя.
Добавим, матч квалификационного раунда на Евро-2020 Германия — Украина состоится 7 сентября, в 19:00.