Сборная Украины потерпела кадровую потерю перед матчем с Литвой

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110971 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121927 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113479 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119499 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124925 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150664 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150312 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140679 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 194532 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116843 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Сборная Украины потерпела кадровую потерю перед матчем с Литвой

Сборная Украины потерпела кадровую потерю перед матчем с Литвой

Киев  •  УНН

 • 13168 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. 22-летний вингер шотландского "Селтика" Марьян Швед не примет участия в ближайших поединках сборной Украины против Литвы и Нигерии, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

У полузащитника шотландского “Селтика” — повреждение приводящей мышцы, что и стало причиной его возможности выступления в ближайших матчах за сборную Украины.

Отмечено, что футболист уже покинул расположение “сине-желтых”. Таким образом, на матч в Литву отправится 24 исполнителя.

Добавим, матч квалификационного раунда на Евро-2020 Германия — Украина состоится 7 сентября, в 19:00.

Украинские Национальные Новости

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