Сборная Украины потерпела кадровую потерю перед матчем с Литвой

У полузащитника шотландского “Селтика” — повреждение приводящей мышцы, что и стало причиной его возможности выступления в ближайших матчах за сборную Украины.

Отмечено, что футболист уже покинул расположение “сине-желтых”. Таким образом, на матч в Литву отправится 24 исполнителя.

Добавим, матч квалификационного раунда на Евро-2020 Германия — Украина состоится 7 сентября, в 19:00.