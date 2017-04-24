Збірна України завоювала "бронзу" чемпіонату Європи з дзюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Командними турнірами завершився чемпіонат Європи з дзюдо, який приймала Варшава (Польща), передає УНН з посиланням на НОК України.
У завершальний день змагань українські чоловіки у командній першості посіли третю сходинку на п'єдесталі пошани – бронзова нагорода.
До складу української команди увійшли: Геворг Хачатрян, Дмитро Канівець, Сергій Кривчач, Кеджау Ньябалі, Вадим Синявський, Станіслав Бондаренко, Яків Хаммо.
Зауважимо, що за підсумками континентальної першості в активі національної збірної України чотири нагороди - дві "золотих", "срібна" та бронзова медалі.
Як повідомляв УНН, дзюдоїстка С.Ярьомка стала срібною призеркою чемпіонату Європи.