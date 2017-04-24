Сборная Украины завоевала "бронзу" чемпионата Европы по дзюдо

В заключительный день соревнований украинские мужчины в командном первенстве заняли третье место на пьедестале почета - бронзовая награда.

В состав украинской команды вошли: Геворг Хачатрян, Дмитрий Канивец, Сергей Кривчач, Кеджау Ньябали, Вадим Синявский, Станислав Бондаренко, Яков хаммам.

Заметим, что по итогам континентального первенства в активе сборной Украины четыре награды - две "золотых", "серебряная" и бронзовая медали.

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