Сборная Украины завоевала "бронзу" чемпионата Европы по дзюдо
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Командными турнирами завершился чемпионат Европы по дзюдо, который принимала Варшава (Польша), передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
В заключительный день соревнований украинские мужчины в командном первенстве заняли третье место на пьедестале почета - бронзовая награда.
В состав украинской команды вошли: Геворг Хачатрян, Дмитрий Канивец, Сергей Кривчач, Кеджау Ньябали, Вадим Синявский, Станислав Бондаренко, Яков хаммам.
Заметим, что по итогам континентального первенства в активе сборной Украины четыре награды - две "золотых", "серебряная" и бронзовая медали.
Как сообщал УНН, дзюдоистка С.Ярьомка стала серебряным призером чемпионата Европы.