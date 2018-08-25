Збірна України з веслування здобула дві медалі на Чемпіонаті світу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Збірна України з веслування на байдарках і каноє завоювала свої перші медалі чемпіонату світу-2018 у португальському Монтемор-у-Велью - бронзу та срібло, передає УНН.
"Полтавчанка Марія Кічасова-Скорик та Анастасія Горлова зі Львова стали бронзовими призерками чемпіонату світу в Монтемор-у-Велью в байдарці-двійці на дистанції 200 м", - йдеться у повідомленні Федерації каное України.
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Крім того, каное-четвірка на дистанції 500 м до європейського "срібла" додала світове - ковельські каноїсти Юрій Вандюк, Андрій Рибачок, Олег Боровик та Едуард Шеметило із Полтави.