Сборная Украины по гребле завоевала две медали на Чемпионате мира

"Полтавчанка Мария Кичасова-Скорик и Анастасия Горлова из Львова стали бронзовыми призерами Чемпионата мира в Монтемор-у-Велью в байдарке-двойке на дистанции 200 м", - говорится в сообщении Федерации каноэ Украины.

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Кроме того, каноэ-четверка на дистанции 500 м к европейскому "серебру" добавила мировое - ковельские каноисты Юрий Вандюк, Андрей Рыбачок, Олег Боровик и Эдуард Шеметило из Полтавы.