Збірна України з тенісу завершила сезон в топ-10 світового рейтингу

З 3885 пунктами "жовто-блакитні" додали одну позицію, змінивши на 10-му рядку італійок. Рік тому українська команда під керівництвом Михайла Філіма завершила сезон на 13-му місці.

Нинішнього сезону українки зіграли дві матчеві зустрічі: в лютому в Харкові "синьо-жовті" обіграли збірну Австралії в рамках Другої Світової групи (3:1), а в квітні зазнали поразки в Штутгарті від збірної Німеччини у плей-оф Світової групи (2:3). У складі збірної в сезоні-2017 зіграли Елінa Світоліна, Леся Цуренкo, Oльга Савчук та Надія Кіченoк.

Відзначимо, що тріумфаторки Кубку Федерацій американки піднялися на один рядок і тепер другі, поступаються лише чешкам.

До п'ятірки також увійшли Білорусія, Франція та Швейцарія.

Додамо, що перший поєдинок в новому році українська команда знову проведе проти тенісисток з Австралії, але на цей раз дівчата виступлять в гостях. Матчева зустріч в рамках Другої Світової групи відбудеться 10-11 лютого 2018 року.