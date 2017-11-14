Сборная Украины по теннису завершила сезон в топ-10 мирового рейтинга

С 3885 пунктами "желто-голубые" прибавили одну позицию, сменив на 10-й строчке итальянок. Год назад украинская команда под руководством Михаила Филима завершила сезон на 13-м месте.

В нынешнем сезоне Украинской сыграли две матчевые встречи: в феврале в Харькове "сине-желтые" обыграли сборную Австралии в рамках Второй Мировой группы (3: 1), а в апреле потерпели поражение в Штутгарте от сборной Германии в плей-офф Мировой группы (2: 3). В составе сборной в сезоне 2017 сыграли Елинa Свитолина, Леся Цуренкo, Oльга Савчук и Надежда Киченoк.

Отметим, что победители Кубка Федераций американки поднялись на одну строчку и теперь другие, уступают только чешкам.

В пятерку также вошли Белоруссия, Франция и Швейцария.

Добавим, что первый поединок в новом году украинская команда снова проведет против теннисисток из Австралии, но на этот раз девушки выступят в гостях. Матчевая встреча в рамках Второй Мировой группы состоится 10-11 февраля 2018 года.