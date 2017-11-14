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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 32140 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 101247 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 89381 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101165 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101142 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 79321 просмотра

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Сборная Украины по теннису завершила сезон в топ-10 мирового рейтинга

Сборная Украины по теннису завершила сезон в топ-10 мирового рейтинга

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. В обновленном рейтинге Кубка Федераций женская сборная Украины попала в десятку лучших, сообщает УНН со ссылкой на сайт Кубка Федераций.

С 3885 пунктами "желто-голубые" прибавили одну позицию, сменив на 10-й строчке итальянок. Год назад украинская команда под руководством Михаила Филима завершила сезон на 13-м месте.

В нынешнем сезоне Украинской сыграли две матчевые встречи: в феврале в Харькове "сине-желтые" обыграли сборную Австралии в рамках Второй Мировой группы (3: 1), а в апреле потерпели поражение в Штутгарте от сборной Германии в плей-офф Мировой группы (2: 3). В составе сборной в сезоне 2017 сыграли Елинa Свитолина, Леся Цуренкo, Oльга Савчук и Надежда Киченoк.

Отметим, что победители Кубка Федераций американки поднялись на одну строчку и теперь другие, уступают только чешкам.

В пятерку также вошли Белоруссия, Франция и Швейцария.

Добавим, что первый поединок в новом году украинская команда снова проведет против теннисисток из Австралии, но на этот раз девушки выступят в гостях. Матчевая встреча в рамках Второй Мировой группы состоится 10-11 февраля 2018 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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