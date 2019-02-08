Збірна України з тенісу розгромила Естонію в матчі Кубку Федерації
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У польській Зеленій Гурі збірна України з жіночого тенісу провела третій поєдинок Першої групи Євро-Африканської зони Кубку Федерації, повідомляє УНН.
У стартовій баталії дня Марта Костююк не мала проблем із Саарою Орав – 6:3, 6:0. Наступний одиночний поєдинок також не став проблемою для України, адже Катерина Козлова не дала виграти жодного гейму Олені Малигіній – 6:0, 6:0.
У парному протистоянні Україна також без питань одержала звитягу. Надія Кіченок із Костюк обіграли дует Горлач/Малигіна – 6:1, 6:0.
Таким чином, матч завершився на користь України 3:0.
Однак, посісти перше місце у групі "В" українкам завадила збірна Швеції, яка здобула третю матчеву перемогу на цей раз над Болгарією.
Зауважимо, що Швеція у фінальному протистоянні за вихід до плей-оф Другої Світової групи побореться із переможцем групи "А" – Росією. Натомість Україна зіграє завтра матч за третє місце.
Нагадаємо, українку номінували на звання найбільш прогресуючої тенісистки світу.