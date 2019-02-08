Сборная Украины по теннису разгромила Эстонию в матче Кубка Федерации
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В польской Зеленой Гуре сборная Украины по женскому теннису провела третий поединок Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, сообщает УНН.
В стартовой баталии дня Марта Костююк не имела проблем с Саар Пахал - 6:3, 6:0. Следующий одиночный поединок также не стал проблемой для Украины, ведь Екатерина Козлова не дала выиграть ни одного гейма Елене Малыгиной - 6:0, 6:0.
В парном противостоянии Украина также без вопросов получила победу. Надежда Киченок с Костюк обыграли дуэт Горлач/ Малыгина - 6:1, 6:0.
Таким образом, матч завершился в пользу Украины 3:0.
Однако, занять первое место в группе "В" украинкам помешала сборная Швеции, которая получила третью матчевую победу на этот раз над Болгарией.
Отметим, что Швеция в финальном противостоянии за выход в плей-офф Второй Мировой группы поборется с победителем группы "А" - Россией. Зато Украина сыграет завтра матч за третье место.
Напомним, украинку номинировали на звание самой прогрессирующей теннисистки мира.