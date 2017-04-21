Збірна України з настільного тенісу вийшла в чемпіонську групу ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Збірна України по сумі двох зустрічей здобула перемогу над Італією в матчі плей-оф за вихід в чемпіонську групу чемпіонату Європи. Про це інформує Федерація настільного тенісу України, передає УНН.
З 17 по 20 квітня 2017 року в Мілані (Італія) чоловіча збірна команда України в складі: Прищепи Євгена, Жмуденко Ярослава, Віктора Єфімова і Коу Лей зустрілися з командою Італії.
У перший день ігор "синьо-жовті" програли 2:3, у другий день виграла 3:2 у італійців. За співвідношенням очок чоловіча збірна команда України підтвердила свою участь в чемпіонському дивізіоні.
Додамо, що К.Лей виступав під українським прапором в Ріо на ОІ-2016 та дійшов до 1/8 фіналу змагань.
Як повідомляв УНН, українці здобули дві медалі на чемпіонаті Європи з боулінгу.