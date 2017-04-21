Сборная Украины по настольному теннису вышла в чемпионскую группу ЧЕ

С 17 по 20 апреля 2017 года в Милане (Италия) мужская сборная команда Украины в составе Прищепы Евгения, Жмуденко Ярослава, Виктора Ефимова и Коу Лей встретились с командой Италии.

В первый день игр "сине-желтые" проиграли 2:3, во второй день выиграла 3:2 у итальянцев. По соотношению очков мужская сборная команда Украины подтвердила свое участие в чемпионском дивизионе.

Добавим, что К.Лей выступал под украинским флагом в Рио на ОИ-2016 и дошел до 1/8 финала соревнований.

Как сообщал УНН, украинцы получили две медали на чемпионате Европы по боулингу.