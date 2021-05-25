Збірна України з легкої атлетики пропустить чемпіонат Європи: відомі деталі

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Під час навчально-тренувального збору по підготовці до командного чемпіонату Європи в команді було виявлено два випадки захворювання на COVID 19 — у Станіслава Коваленка й Ігоря Гончара. Атлетів ізолювали.

Оскільки ці спортсмени перебували в тісному контакті з іншими учасниками НТЗ, є ризик розповсюдження інфекції також серед них. Після консиліуму лікарі збірної, враховуючи вимоги медичного протоколу Європейської легкоатлетичної асоціації (ЕА), виступили зі зверненням до головної тренерської ради щодо скасування поїздки на командний чемпіонат Європи та дострокового припинення НТЗ. Виконком ФЛАУ підтримав це нелегке рішення, тож українці в Польщі не виступлять.

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“Інкубаційний період триває від п’яти до дванадцяти днів і ознаки хвороби можуть проявитися якраз у дорозі. Ми не можемо наражати на небезпеку ні нашу команду, ні інші збірні. Більше того, якби чийсь тест у Польщі виявився позитивним, на ізоляцію могли залишити всю команду. У такому разі у атлетів випало б близько двох тижнів з тренувального процесу, що перед Олімпійськими іграми — головним стартом чотириріччя — категорично неприпустимо”, — говорить головний тренер збірної України Вячеслав Тиртишник.

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