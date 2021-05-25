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Сборная Украины по легкой атлетике пропустит чемпионат Европы: известны детали

Киев • УНН

 • 15546 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Украина не сможет принять участие в суперлиге командного чемпионата Европы, который 29-30 мая состоится в Силезии (Польша). Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ, передает УНН.

Сборная Украины по легкой атлетике пропустит чемпионат Европы: известны детали

Детали

Во время учебно-тренировочного сбора по подготовке к командному чемпионату Европы в команде было выявлено два случая заболевания COVID девятнадцатого Станислава Коваленко и Игоря Гончара. Атлетов изолировали.

Поскольку эти спортсмены находились в тесном контакте с другими участниками НТЗ, есть риск распространения инфекции также среди них. После консилиума врачи сборной, учитывая требования медицинского протокола Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА), выступили с обращением к главному тренерскому совету об отмене поездки на командный чемпионат Европы и досрочного прекращения НТЗ. Исполком ФЛАУ поддержал это нелегкое решение, поэтому украинцы в Польше не выступят.

Цитата

“Инкубационный период длится от пяти до двенадцати дней и признаки болезни могут проявиться как раз в пути. Мы не можем подвергать опасности ни нашу команду, ни другие сборные. Более того, если бы чей-то тест в Польше оказался положительным, на изоляцию могли оставить всю команду. В таком случае у атлетов выпало бы около двух недель из тренировочного процесса, перед Олимпийскими играми — главным стартом четырехлетия — категорически недопустимо”, — говорит главный тренер сборной Украины Вячеслав Тиртишник.

Напомним

Украинская легкоатлетка стала призером международных соревнований в Чехии.

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